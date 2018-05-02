«Четверо полицейских в больнице»: в Самаре расследуют нападение на сотрудников ДПС

Вечером во вторник, 1 мая, в Самаре произошло нападение на полицейских. Об этом 63.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Сотрудники ГИБДД пролучили ориентировку на вазовскую машину, которой, предпроложительно, управлял пьяный водитель. Автомобиль оостановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока полицейские оформляли водителя, его пассажиры, видимо, вызвали на место родственников и друзей мужчины. Они напали на полицейских, угрожали им. В результате четверо сотрудников ГИБДД попали в больницу с травмами головы, — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области предоставили следующий комментарий:

— В настоящее время по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. Двое злоумышленников задержаны.