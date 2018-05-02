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«Четверо полицейских в больнице»: в Самаре расследуют нападение на сотрудников ДПС
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«Четверо полицейских в больнице»: в Самаре расследуют нападение на сотрудников ДПС 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Вечером во вторник, 1 мая, в Самаре произошло нападение на полицейских. Об этом 63.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Сотрудники ГИБДД пролучили ориентировку на вазовскую машину, которой, предпроложительно, управлял пьяный водитель. Автомобиль оостановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока полицейские оформляли водителя, его пассажиры, видимо, вызвали на место родственников и друзей мужчины. Они напали на полицейских, угрожали им. В результате четверо сотрудников ГИБДД попали в больницу с травмами головы, — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области предоставили следующий комментарий:
— В настоящее время по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. Двое злоумышленников задержаны.
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