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Стали известны параметры люксового Porsche Cayenne E-Hybrid
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Стали известны параметры люксового Porsche Cayenne E-Hybrid 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Обнародованы дополнительные детали по Porsche Cayenne E-Hybrid.
Экспертам стало известно, что силовое оснащение будущего автомобиля состоит из электромотора и двигателя с турбонаддувом объемом в три литра. В совокупности данная система способна производить 455 лошадиные силы.
Что касается скорости, то до 100 километров новый Porsche способен разогнаться менее чем за 5 секунд. Максимальной же станет скорость в 235 километров в час.
На автомобиле предусмотрен полный привод. Отвечать за его работу будет автоматическая коробка передач с восьмью режимами в разных вариантах управления.
Стандартный режим зарядки аккумулятора отнимет чуть больше семи часов. Однако есть возможность подключить дополнительное зарядное устройство, что сократит время пополнения питания до двух часов.
Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены кресла с режимом массажа, крупный дисплей и подогрев лобового стекла. На американском рынке автомобиль будет стоить почти 80 тысяч долларов с надбавкой в 1 000 USD за транспортировку.
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