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Четверых пострадавших в ДТП на трассе Тюмень-Омск увезли в больницу с серьёзными травмами
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Четверых пострадавших в ДТП на трассе Тюмень-Омск увезли в больницу с серьёзными травмами 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Ишимском районе на 298 километре Тюмень-Омск в районе полудня, первого мая, произошло ДТП с пострадавшими. В столкновении Kia Spectra и Hyundai Solaris, по данным дорожной полиции, пострадали четыре человека. Двух женщин и двух мужчин с серьёзными травмами доставили в больницу. Причиной этой аварии сотрудники ГИБДД называют нарушение очередности проезда.
Это второй автомобиль, который после ДТП также превратился в груду металла
— Из Kia пострадали водитель и пассажирка. У 56-летнего мужчины — перелом ключицы и сотрясение мозга. У 62-летней женщины — перелом ребра и ушибы. В другой иномарке также двое пострадавших. 30-летний водитель Hyundai получил перелом и ушибы, а 56-летняя пассажирка этой же машины сломала рёбра, также у неё диагностировали черепно-мозговую травму, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам об этом на почту Написать письмо или позвоните по номерам телефонов: 8-982-921-29-62 или 8-922-261-00-52 (SMS, WhatsApp, Viber).
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