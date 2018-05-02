Четверых пострадавших в ДТП на трассе Тюмень-Омск увезли в больницу с серьёзными травмами

В Ишимском районе на 298 километре Тюмень-Омск в районе полудня, первого мая, произошло ДТП с пострадавшими. В столкновении Kia Spectra Hyundai Solaris, по данным дорожной полиции, пострадали четыре человека. Двух женщин и двух мужчин с серьёзными травмами доставили в больницу. Причиной этой аварии сотрудники ГИБДД называют нарушение очередности проезда.

Это второй автомобиль, который после ДТП также превратился в груду металла

— Из Kia пострадали водитель и пассажирка. У 56-летнего мужчины — перелом ключицы и сотрясение мозга. У 62-летней женщины — перелом ребра и ушибы. В другой иномарке также двое пострадавших. 30-летний водитель Hyundai получил перелом и ушибы, а 56-летняя пассажирка этой же машины сломала рёбра, также у неё диагностировали черепно-мозговую травму, — рассказала Анжела Борисова , руководитель отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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