При пожаре в доме под Саратовом погибли мать с новорожденным сыном

По данным областного главка МЧС, дом на улице Садовой в селе Алексеевка загорелся в субботу около 22.00 (21.00 мск), площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя почти полтора часа.

В СК отметили, что при пожаре погибли 33-летняя местная жительница и ее сын возрастом один месяц.

"По предварительным данным, вечером 5 мая произошло возгорание в частном домовладении, которое заметил сосед. Мужчине удалось спасти из горящего дома шестилетнюю девочку и сообщить о случившемся в экстренные службы. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела хозяйки жилища и ее сына", — говорится в сообщении.

Следователи по факту гибели людей на пожаре проводят проверку.