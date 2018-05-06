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При пожаре в доме под Саратовом погибли мать с новорожденным сыном
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При пожаре в доме под Саратовом погибли мать с новорожденным сыном 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мать и с новорожденным сыном погибли при пожаре в частном доме в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, шестилетняя дочь погибшей спасена, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным областного главка МЧС, дом на улице Садовой в селе Алексеевка загорелся в субботу около 22.00 (21.00 мск), площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя почти полтора часа.
В СК отметили, что при пожаре погибли 33-летняя местная жительница и ее сын возрастом один месяц.
"По предварительным данным, вечером 5 мая произошло возгорание в частном домовладении, которое заметил сосед. Мужчине удалось спасти из горящего дома шестилетнюю девочку и сообщить о случившемся в экстренные службы. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела хозяйки жилища и ее сына", — говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели людей на пожаре проводят проверку.
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