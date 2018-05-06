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Женщина с грудным ребенком погибла в результате пожара в жилом доме под Саратовом
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Женщина с грудным ребенком погибла в результате пожара в жилом доме под Саратовом 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Новости Саратова
САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Жительница Саратовской области и ее ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в Базарно-Карабулакском районе. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"Пожар произошел в частном жилом доме в селе Алексеевке поздно вечером в субботу. В результате погибли женщина 1985 года рождения и ее ребенок 2018 года рождения", — сказал собеседник агентства.
На месте работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Причины пожара устанавливаются.
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