«Кузов смяло, как коробку»: на улице Промышленности ВАЗ врезался в столб и перевернулся

Утром в среду, 2 мая, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. На улице Промышленности перевернулась вазовская легковушка.

— Это произошло около 6:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Пострадали четыре человека.

По словам очевидцев, после столкновения со столбом легковушка перевернулась.

На месте происшествия работали два экипажа ДПС

— Машина несколько раз перевернулась и въехала в забор. Кузов смяло, как коробку. На месте происшествия работали два экипажа ДПС, — сообщил очевидец.