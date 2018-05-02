Ещё
«Кузов смяло, как коробку»: на улице Промышленности ВАЗ врезался в столб и перевернулся
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кузов смяло, как коробку»: на улице Промышленности ВАЗ врезался в столб и перевернулся 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Утром в среду, 2 мая, в Самаре произошло ДТП с пострадавшими. На улице Промышленности перевернулась вазовская легковушка.
— Это произошло около 6:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Пострадали четыре человека.
По словам очевидцев, после столкновения со столбом легковушка перевернулась.
На месте происшествия работали два экипажа ДПС
— Машина несколько раз перевернулась и въехала в забор. Кузов смяло, как коробку. На месте происшествия работали два экипажа ДПС, — сообщил очевидец.
63.ru: последние новости
В Тольятти в ДТП с 6 машинами пострадал 13-летний мальчик «Четверо полицейских в больнице»: в Самаре расследуют нападение на сотрудников ДПС На Ташкентской/Московском трамвай протаранил УАЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен турбированный «Москвич-2140»7
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«Мост глупости» калечит машины7
Озвучена дата презентации новых моделей Lada
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в РФ1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение