Один человек погиб и двое пострадали в результате конфликта в Солнечногорском районе

Конфликт между молодыми людьми произошел в микрорайоне Березки поселка Жуково Солнечногорского района Подмосковья, в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали, сообщил в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Он уточнил, что 1 мая около одного из домов в микрорайоне Березки поселка Жуково в компании молодых людей из шести человек произошел бытовой конфликт.

«В результате конфликта трое его участников получили ножевые ранения и были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Позже 25-летний молодой человек от полученных телесных травм скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прибывшими на место сотрудниками полиции оставшиеся участники конфликта были установлены и доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

По его словам, в настоящее время все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. По данному факту следственными органами проводится проверка.