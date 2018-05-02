На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело 30-летнего мужчины

В ночь с 30 апреля на 1 мая на проезжей части федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело насмерть сбитого мужчины.

Пресс-служба Тобольского отделения ГИБДД сообщает, что ДТП произошло в период времени с 23:45 31 апреля до 00:30 1 мая на 248 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Погибшим оказался 30-летний мужчина. При осмотре места трагедии полицейские обнаружили фрагменты транспортного средства, принадлежащие, по предварительной версии, грузовому автомобилю.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Свидетелей ДТП, либо лиц, владеющих какой-либо информацией, просят позвонить в дежурную часть ОГИБДД по телефону: 8 (3456) 25-54-66.