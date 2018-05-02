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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело 30-летнего мужчины
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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело 30-летнего мужчины 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В ночь с 30 апреля на 1 мая на проезжей части федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск обнаружили тело насмерть сбитого мужчины.
Пресс-служба Тобольского отделения ГИБДД сообщает, что ДТП произошло в период времени с 23:45 31 апреля до 00:30 1 мая на 248 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Погибшим оказался 30-летний мужчина. При осмотре места трагедии полицейские обнаружили фрагменты транспортного средства, принадлежащие, по предварительной версии, грузовому автомобилю.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Свидетелей ДТП, либо лиц, владеющих какой-либо информацией, просят позвонить в дежурную часть ОГИБДД по телефону: 8 (3456) 25-54-66.
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