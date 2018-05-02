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В Ростове горе-дрифтер протаранил три автомобиля
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В Ростове горе-дрифтер протаранил три автомобиля 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Житель Ростова взял у друга машину для дрифта, чтобы покататься по ночному городу, и попал на ней в аварию. Авария случилась накануне на Театральной площади.
Владелец автомобиля увлекается автоспортом. Машину, приспособленную для дрифта, он купил совсем недавно и дал на вечер покататься своему товарищу.
— В итоге мужчина не справился с управлением и протаранил три автомобиля: Mazda СХ-7, ВАЗ-2109 и BYD, — рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах. — Мужчина был трезвым. ОСАГО у него при себе не было.
Дрифтер задел три автомобиля
В происшествии никто не пострадал.
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