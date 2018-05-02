В Ростове горе-дрифтер протаранил три автомобиля

Житель Ростова взял у друга машину для дрифта, чтобы покататься по ночному городу, и попал на ней в аварию. Авария случилась накануне на Театральной площади.

Владелец автомобиля увлекается автоспортом. Машину, приспособленную для дрифта, он купил совсем недавно и дал на вечер покататься своему товарищу.

— В итоге мужчина не справился с управлением и протаранил три автомобиля: Mazda СХ-7, ВАЗ-2109 и BYD , — рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах . — Мужчина был трезвым. ОСАГО у него при себе не было.

Дрифтер задел три автомобиля

В происшествии никто не пострадал.