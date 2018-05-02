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Водитель Cadillac умер от столкновения с КамАЗом в Туапсинском районе
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Водитель Cadillac умер от столкновения с КамАЗом в Туапсинском районе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Cadillac и КамАЗ столкнулись утром 2 мая в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате чего погиб человек. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Cadillac столкнулся с КамАЗом на встречной полосе. Водитель иномарки умер от полученных травм. Следователи выясняют причины и подробности аварии.
2 мая около 06:00, Туапсинский район, поселок Новомихайловский (100 метров от «Орленка»). • Подписчик сообщает, что водитель легкового авто «Cadillac» двигался в сторону Краснодара, на данном затяжном повороте не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом», он погиб, в машине был один. • Видео: @chp_sochi #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп  Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd)
1 Май 2018 в 11:56 PDT  После ДТП на месте происшествия образовалась пробка. Для нормализации движения организовали реверсивное движение по определенным полосам дороги.
Три человека, в том числе
11-летний
ребенок, получили травмы во время аварии на трассе в Архангельской области.
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