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В Башкирии на обочине дороги нашли мужчину с потерей памяти
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В Башкирии на обочине дороги нашли мужчину с потерей памяти 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В городскую больницу № 21 Уфы доставили мужчину с многочисленными травмами. Пострадавшего обнаружили лежащим на дороге Кармаскалы — Толбазы. Что с ним произошло, он не помнит — потерял память. Родственники мужчины просят откликнуться свидетелей случившегося.
— Вечером 30 апреля он отправился на такси в село Ульяновка Кармаскалинского района, — рассказала его родственница Олеся. — Но туда он так и не попал. Таксист сказал, что высадил его в селе Булгаково, там должны были встретить родственники, но они его не нашли. Мы больше чем уверены, что его сбила машина. Сам он не помнит ничего. Скорая его, предположительно, подобрала в 23:00. Скорее всего, он сам выкарабкался на дорогу из оврага, после того как пришел в себя.
У пострадавшего ушибы лица, ссадины, ушиб правой руки со ссадинами и перелом бедра. Близкие не исключают, что их родственника могли сильно избить.
Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят позвонить по телефону 8-987-483-49-39 (Олеся).
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