Три человека пострадали на трассе в Архангельской области

Автоледи спровоцировала аварию в Архангельской области, в результате которой три человека получили травмы. Об этом сообщило ИА Nation News.

Volkswagen Golf съехал колесом на обочину на трассе

Котласс-Коряжма

в Архангельской области. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, где в него врезалась Honda

В ДТП пострадали три человека: водитель немецкого автомобиля и 11-летний

пассажир, а также водитель японского кроссовера. Проводится расследование.

В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму пострадали девять человек. Среди потерпевших пятеро детей. Все госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.