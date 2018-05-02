Три человека пострадали на трассе в Архангельской области 

Автоледи спровоцировала аварию в Архангельской области, в результате которой три человека получили травмы. Об этом сообщило ИА Nation News.
Volkswagen Golf съехал колесом на обочину на трассе
Котласс-Коряжма
в Архангельской области. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения, где в него врезалась Honda
В ДТП пострадали три человека: водитель немецкого автомобиля и 11-летний
пассажир, а также водитель японского кроссовера. Проводится расследование.
В ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Крыму пострадали девять человек. Среди потерпевших пятеро детей. Все госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.