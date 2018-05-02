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В Рыбинске водитель внедорожника остановился, чтобы перевести дедушку через дорогу
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В Рыбинске водитель внедорожника остановился, чтобы перевести дедушку через дорогу 

76.ru 47 минут назад
Фото: 76.ru
— Стоит пересмотреть стереотипы о внедорожниках и их водителях, — пишут в группе «Подслушано в Рыбинске» после истории, которая попала на кадры видеорегистратора.
В паблик выложили видео, как на дороге у торгового центра «Виконда» водитель большой машины помог дедушке перейти дорогу. Мужчина, увидев, что пожилой человек с трудом идёт по переходу, остановился, поставил авто на аварийку, вышел и подхватил дедушку под руки. Вместе с другим прохожим старика перевели через дорогу.
— Уважение водителю, сейчас не каждый может помочь, — написала в комментариях Светлана Смирнова. Местные тут же откликнулись — рассказали, что дедушка, которому помог отзывчивый водитель, нуждался в такой помощи, так как уже очень стар и с трудом ходит.
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