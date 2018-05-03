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Стая бродячих собак повредила автомобиль калининградца
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Стая бродячих собак повредила автомобиль калининградца 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградскому автомобилисту пришлось отбиваться от стаи собак. Под его машиной спрятались коты, сообщил очевидец в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Инцидент произошёл на улице Барнаульской. Собаки в попытках добраться до котов повредили иномарку горожанина, повредив передний бампер, едва не вырвав его.
«Хозяин автомобиля прогонял псов куском трубы, дабы предотвратить дальнейшее уничтожение своего имущества», — сообщил участник группы.
Теперь хозяину автомобиля стоит понять является ли этот случай страховым и кто оплатит ремонт автомобиля.
Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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