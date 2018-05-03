Стая бродячих собак повредила автомобиль калининградца

Калининградскому автомобилисту пришлось отбиваться от стаи собак. Под его машиной спрятались коты, сообщил очевидец в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Инцидент произошёл на улице Барнаульской. Собаки в попытках добраться до котов повредили иномарку горожанина, повредив передний бампер, едва не вырвав его.

«Хозяин автомобиля прогонял псов куском трубы, дабы предотвратить дальнейшее уничтожение своего имущества», — сообщил участник группы.

Теперь хозяину автомобиля стоит понять является ли этот случай страховым и кто оплатит ремонт автомобиля.

Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области