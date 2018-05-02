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«Транснефть» закупит грузовики «Урал Next»
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«Транснефть» закупит грузовики «Урал Next» 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Автозавод Урал заключил договор о поставке компании «Транснефть» партии тяжелых автомобилей «Урал Next». Это будут машины с колесной формулой 4х4 и 6х6 в пассажирском и грузопассажирском исполнении.
Весной Урал отгрузит по контракту пятнадцать обсуждаемых автомоделей. В средине лета будут поставлены последние машины. Всего запланировано передать подразделениям «Транснефть» 57 тяжелых машин для вахтовых перевозок.
Мощные машины обсуждаемой поставки оснащаются дизельными моторами ЯМЗ-536 на 312 л.с. Кабина водителя теперь достаточно просторна и комфортна.
В пассажирском салоне тепло и уютно. В оснащение грузопассажирских машин входит также краноманипуляторное оборудование.
Часть автомобилей по договору оснастят северным пакетом. Сюда входит автономный обогреватель кабины, а также утепление и подогрев аккумуляторного отсека и системы подачи топлива.
Автозавод Урал является партнером «Транснефти» на протяжении уже пятнадцати лет. В компании трудятся около 1500 «Уралов» различных модификаций.
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