«Транснефть» закупит грузовики «Урал Next»

Автозавод Урал заключил договор о поставке компании «Транснефть» партии тяжелых автомобилей «Урал Next». Это будут машины с колесной формулой 4х4 и 6х6 в пассажирском и грузопассажирском исполнении.

Весной Урал отгрузит по контракту пятнадцать обсуждаемых автомоделей. В средине лета будут поставлены последние машины. Всего запланировано передать подразделениям «Транснефть» 57 тяжелых машин для вахтовых перевозок.

Мощные машины обсуждаемой поставки оснащаются дизельными моторами ЯМЗ-536 на 312 л.с. Кабина водителя теперь достаточно просторна и комфортна.

В пассажирском салоне тепло и уютно. В оснащение грузопассажирских машин входит также краноманипуляторное оборудование.

Часть автомобилей по договору оснастят северным пакетом. Сюда входит автономный обогреватель кабины, а также утепление и подогрев аккумуляторного отсека и системы подачи топлива.

Автозавод Урал является партнером «Транснефти» на протяжении уже пятнадцати лет. В компании трудятся около 1500 «Уралов» различных модификаций.