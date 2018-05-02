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Полицейские ищут очевидцев трагедии, унёсшей жизнь 30-летнего пешехода на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск
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Полицейские ищут очевидцев трагедии, унёсшей жизнь 30-летнего пешехода на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск 

72.ru 24 минуты назад
Фото: 72.ru
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев, которые могли стать свидетелями трагедии, унесшей жизнь человека на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. На 248 километре этой автодороги около полуночи с 30 апреля на 1 мая нашли бездыханное тело мужчины 1988 года рождения. Скорее всего, предполагают полицейские, 30-летнего мужчину насмерть сбила машина.
— При осмотре места происшествия, полицейские обнаружили фрагменты автомобиля, возможно, принадлежащие грузовому автомобилю. Но пока нет точных данных, какая машина могла сбить пешехода, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
На данный момент полицейские разыскивают очевидцев дорожного происшествия. Если вы стали свидетелем этого ДТП или владеете информацией, которая может пролить свет на трагедию, позвоните в полицию или нашу редакцию. Дежурная часть ГИБДД: 8 — (3456) 25-54-66 и «02». Телефоны редакции: 8-982-921-29-62 или 8-922-261-00-52 (SMS, WhatsApp, Viber).
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