Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства нападения мастифа на пятилетнюю девочку

Отмечается, что у ребенка зафиксированные множественные укусы.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области будут ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче из полиции материалов проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка собакой породы мастиф в Ленинском районе.

— В СМИ появилась информация о том, что в Московской области соседская собака породы мастиф серьезно покусала девочку, которая хотела погладить пса. Александр Бастрыкин поручил подчиненным в случае передачи материалов тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, — рассказала официальный представитель СК РФ.

Отмечается, что у ребенка зафиксированные множественные укусы. В настоящее время она находится в больнице.

— Это уже не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети. В поле зрения следователей СК России всегда находятся преступления в отношении детей, а также несчастные случаи с несовершеннолетними, которые требуют особого внимания, — добавила Светлана Петренко

Она также подчеркнула, что в каждом конкретном случае СК выясняет не только фактические обстоятельства, но и устанавливает всех лиц, из-за невнимательности, халатности и порою просто безалаберности которых страдают дети.

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