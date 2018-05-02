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Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства нападения мастифа на пятилетнюю девочку
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Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства нападения мастифа на пятилетнюю девочку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Отмечается, что у ребенка зафиксированные множественные укусы.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах нападения собаки на маленькую девочку в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области будут ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче из полиции материалов проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка собакой породы мастиф в Ленинском районе.
— В СМИ появилась информация о том, что в Московской области соседская собака породы мастиф серьезно покусала девочку, которая хотела погладить пса. Александр Бастрыкин поручил подчиненным в случае передачи материалов тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, — рассказала официальный представитель СК РФ.
Отмечается, что у ребенка зафиксированные множественные укусы. В настоящее время она находится в больнице.
— Это уже не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети. В поле зрения следователей СК России всегда находятся преступления в отношении детей, а также несчастные случаи с несовершеннолетними, которые требуют особого внимания, — добавила Светлана Петренко.
Она также подчеркнула, что в каждом конкретном случае СК выясняет не только фактические обстоятельства, но и устанавливает всех лиц, из-за невнимательности, халатности и порою просто безалаберности которых страдают дети.
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