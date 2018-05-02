В Мурманске пенсионер на Hyundai перепутал педали и въехал в магазин

В Мурманске пожилой водитель на автомобиле Hyundai врезался во входную группу нового строительного магазина, пробил двери и заехал прямо в торговый зал. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Мурманск ДТП ЧП».

"Водитель — пожилой мужчина. На фото он в кепке. Очень жалко его, на большие деньги попал. Хорошо, что никто не пострадал. Повезло, что именно этот вход давно не работает", — рассказала находившаяся в момент инцидента в магазине местная жительница Оксана Шаповалова.

При этом изначально многие пользователи предполагали, что за рулем иномарки находилась женщина, которая торопилась на распродажу.

Позже в УМВД России по Мурманской области сообщили, что 69-летний автомобилист просто перепутал педали.

Ранее сообщалось, что неизвестный попытался наехать на израильских полицейских.