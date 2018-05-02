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В Мурманске пенсионер на Hyundai перепутал педали и въехал в магазин
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В Мурманске пенсионер на Hyundai перепутал педали и въехал в магазин 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Мурманске пожилой водитель на автомобиле Hyundai врезался во входную группу нового строительного магазина, пробил двери и заехал прямо в торговый зал. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Мурманск ДТП ЧП».
"Водитель — пожилой мужчина. На фото он в кепке. Очень жалко его, на большие деньги попал. Хорошо, что никто не пострадал. Повезло, что именно этот вход давно не работает", — рассказала находившаяся в момент инцидента в магазине местная жительница Оксана Шаповалова.
При этом изначально многие пользователи предполагали, что за рулем иномарки находилась женщина, которая торопилась на распродажу.
Позже в УМВД России по Мурманской области сообщили, что 69-летний автомобилист просто перепутал педали.
Ранее сообщалось, что неизвестный попытался наехать на израильских полицейских.
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