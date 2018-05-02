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Волгоградцы спасают унесенный ветром дорожный знак
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Волгоградцы спасают унесенный ветром дорожный знак 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы третий день подряд пытаются спасти сорванный дорожный знак на улице Ростовской в Ворошиловском районе.
— Оторвавшийся из-за сильного ветра «Пешеходный переход» лежит на дороге с 30 апреля, — рассказывает активист Серго Нарсия. — Мы сразу же позвонили дорожникам и полицейским — забрать «потеряшку» обещали спустя полчаса.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, слетевший со столба знак остался в одиночестве и на следующий день — по словам Серго Нарсия, сегодня его вновь попросили уточнить улицу, на которой лежит «Пешеходный переход».
— Легкий знак может вылететь на дорогу и повредить машину. Хорошо, если он не попадет в лобовое стекло, — рассуждает общественник. — На дороге уже не видно разметки, и ориентироваться без светоотражающего знака водителям станет намного сложнее.
Получить оперативный комментарий дорожников пока не удалось. V1.ru будет следить за развитием ситуации.
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