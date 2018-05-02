Полиция Уэльса предъявила обвинения водителю, совершившего наезд на людей в Ньюпорте

ЛОНДОН, 2 мая. / ТАСС /. Полиция Уэльса предъявила обвинения в попытке убийства и опасном вождении 18-летнему жителю города Ньюпорт, который 29 апреля совершил наезд на группу людей в родном городе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте полиции.

Еще одному 19-летнему юноше предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. Оба обвиняемых находятся под стражей и позднее предстанут перед судьей.

Инцидент произошел ранним утром 29 апреля у популярного в городе клуба. По словам очевидцев, 18-летний юноша целенаправленно сбивал людей, несколько раз давал задний ход, после чего снова врезался в толпу. После этого нарушитель покинул место инцидента, а машина была вскоре найдена неподалеку сожженной.