«Мост глупости» в Петербурге оснастили новыми знаками

Перед знаменитым «Мостом глупости» на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы установлены три дополнительных информационных щита. Водителей призывают обращать внимание на габариты своего транспортного средства и трезво оценивать возможность проезда под виадуком.

Установка новых знаков связана с участившимися авариями под мостом. Водители «ГАЗелей» и сходных по габаритам транспортных средств с завидным упорством пытаются проехать под низким путепроводом, невзирая на предупредительные знаки и надписи.

В начале апреля под мостом с надписью «Газель не проедет», застряла 140-я «Газель». От удара машина лишилась кузова.