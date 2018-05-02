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«Мост глупости» в Петербурге оснастили новыми знаками
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«Мост глупости» в Петербурге оснастили новыми знаками 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Перед знаменитым «Мостом глупости» на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы установлены три дополнительных информационных щита. Водителей призывают обращать внимание на габариты своего транспортного средства и трезво оценивать возможность проезда под виадуком.
Установка новых знаков связана с участившимися авариями под мостом. Водители «ГАЗелей» и сходных по габаритам транспортных средств с завидным упорством пытаются проехать под низким путепроводом, невзирая на предупредительные знаки и надписи.
В начале апреля под мостом с надписью «Газель не проедет», застряла 140-я «Газель». От удара машина лишилась кузова.
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