На трассе под Великими Луками столкнулись две легковушки 

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Великолукском районе
В 7 часов 30 минут 2 мая 2018 года на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП по адресу Великолукский район, 467 км ФАД М-9 с участием двух легковых автомобилей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. — Для ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники. В ведомстве напоминают телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.