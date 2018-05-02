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На трассе под Великими Луками столкнулись две легковушки
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На трассе под Великими Луками столкнулись две легковушки 

АиФ Северо-запад 49 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Великолукском районе
В 7 часов 30 минут 2 мая 2018 года на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП по адресу Великолукский район, 467 км ФАД М-9 с участием двух легковых автомобилей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. — Для ликвидации ДТП привлекались 3 человека, 1 единица техники. В ведомстве напоминают телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
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