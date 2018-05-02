В Котласе погиб не справившийся с управлением водитель

В Котласе майские выходные омрачились трагическим ДТП. Утром у дома 10 по улице 7-ого Съезда Советов, 29-летний водитель автомобиля « ВАЗ — 21140», не справился с управлением, «улетел» в кювет и врезался в дерево. Это столкновение стало для него роковым.

— В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, в настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в УМВД по Архангельской области.

А на днях на дороге Коряжма-Котлас столкнулись две машины. К счастью, все пассажиры остались живы, хоть и пострадали. Один из них — 11-летний ребенок. В этой истории водитель одного из авто также не справился с управлением.