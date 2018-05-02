Девочки упали с девятого этажа и выжили

Следователи отдела СУ СКР по Кировской области начали проверку после того, как две девочки выпали из окна девятого этажа. В связи с полученными травмами они были доставлены в реанимацию.

«2 мая около восьми часов в следственный отдел по Первомайскому району СУ СКР по Кировской области поступила информация о доставлении в больницу двух малолетних девочек возрастом 2,3 года с повреждениями, характерными при падении с высоты», — отмечается в сообщении.

Следователи сделали вывод, что мать после кормления оставила детей в комнате с открытым окном.