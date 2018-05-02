В Орле при столкновении «Соляриса» с забором пострадал человек

Накануне, 1 мая, авария с пострадавшим произошла на пересечении улиц Металлургов и Раздольная в Орле. Примерно в 16:30 водитель, управляя «Хендай-Солярис», врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получил пассажир. Ему потребовалась госпитализация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в неадекватном состоянии, вызванном или употреблением алкоголя, или наркотиков. (Фото и видео канала «Орел Автомобильный»). Сообщение В Орле при столкновении «Соляриса» с забором пострадал человек появились сначала на РИА 57.