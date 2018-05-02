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В Орле при столкновении «Соляриса» с забором пострадал человек
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В Орле при столкновении «Соляриса» с забором пострадал человек 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 1 мая, авария с пострадавшим произошла на пересечении улиц Металлургов и Раздольная в Орле.
Примерно в 16:30 водитель, управляя «Хендай-Солярис», врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП травмы получил пассажир. Ему потребовалась госпитализация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в неадекватном состоянии, вызванном или употреблением алкоголя, или наркотиков.
(Фото и видео канала «Орел Автомобильный»).
Сообщение В Орле при столкновении «Соляриса» с забором пострадал человек появились сначала на РИА 57.
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