Алтайских спасателей за сутки 4 раза привлекли к ликвидации последствий ДТП

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю только за сутки 2 мая четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Спасатели выезжают на место происшествия, если человека зажало в искореженном автомобиле. По необходимости им приходится тушить ТС, извлекать пострадавших, а также оказывать первую помощь, в том числе психологическую.

ГУ МЧС России по краю обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, а также заранее просматривать прогноз погоды, а также проверять техсостояние автомобиля перед поездкой за город.