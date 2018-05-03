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Алтайских спасателей за сутки 4 раза привлекли к ликвидации последствий ДТП
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Алтайских спасателей за сутки 4 раза привлекли к ликвидации последствий ДТП 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю только за сутки 2 мая четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.
Спасатели выезжают на место происшествия, если человека зажало в искореженном автомобиле. По необходимости им приходится тушить ТС, извлекать пострадавших, а также оказывать первую помощь, в том числе психологическую.
ГУ МЧС России по краю обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД, а также заранее просматривать прогноз погоды, а также проверять техсостояние автомобиля перед поездкой за город.
АиФ — Алтай: последние новости
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