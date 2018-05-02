В Калининградской области первого мая в ДТП пострадали три человека

1 мая на территории Калининградской области зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции

В 09.05 в Зеленоградском районе на двенадцатом километре автодороги «Зеленоградск-Морское» 32-летний водитель « Ауди » на правостороннем закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем « Хундай ». В результате ДТП 46-летний пассажир «Хундай» получил травмы.

В 12.50 на Московском проспекте в Калининграде 40-летний водитель автомобиля «Форд» наехал на 11-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть не спешившись и вне пешеходного перехода. Велосипедист получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

В 21.10 минут В Калининграде на улице Хабаровской велосипедист сбил 51-летнего калининградца и скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, ведется розыск нарушителя.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 426 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации и задержано 15 нетрезвых водителей.