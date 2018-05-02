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В Калининградской области первого мая в ДТП пострадали три человека
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В Калининградской области первого мая в ДТП пострадали три человека 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
1 мая на территории Калининградской области зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В 09.05 в Зеленоградском районе на двенадцатом километре автодороги «Зеленоградск-Морское» 32-летний водитель «Ауди» на правостороннем закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хундай». В результате ДТП 46-летний пассажир «Хундай» получил травмы.
В 12.50 на Московском проспекте в Калининграде 40-летний водитель автомобиля «Форд» наехал на 11-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть не спешившись и вне пешеходного перехода. Велосипедист получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка.
В 21.10 минут В Калининграде на улице Хабаровской велосипедист сбил 51-летнего калининградца и скрылся с места происшествия. Пешеход с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, ведется розыск нарушителя.
За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 426 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации и задержано 15 нетрезвых водителей.
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