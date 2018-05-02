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В Ливнах велосипедист попал под колеса легковушки
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В Ливнах велосипедист попал под колеса легковушки 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
Накануне, 1 мая, в городе Ливны Орловской области произошла авария с участием двухколесного транспорта.
Примерно в 12:56 на улице Зеленая водитель легковушки допустил наезд на велосипедиста. Специалисты ГУ МЧС России по Орловской области на место происшествия выезжали, но о пострадавшем не сообщается.
Очевидцы пишут в соцсетях, что велосипедист цел и отделался легким испугом. Ливенцы в комментариях отмечают, что это уже не первый случай, когда в этой части города происходят подобные ДТП.
(Фото «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ»).
Сообщение В Ливнах велосипедист попал под колеса легковушки появились сначала на РИА 57.
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