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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре Петрозаводска
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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре Петрозаводска 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в карельской столице.
Авария с участием легкового автомобиля «Рено Логан» и маршрутного автобуса «ПАЗ» произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса сегодня ранним утром — в 07:51 — в карельской столице, пишет «ДТП Петрозаводска». Момент аварии был запечатлен камерой проекта «Мой город» компании «Сампо.Ру».
Судя по кадрам, автобус с пассажирами двигался по проспекту Ленина вверх. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Энгельса в прямом направлении. Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса попытался уйти вправо. В результате касательного столкновения (автобус — левым бортом, легковой автомобиль — правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.
О пострадавших не сообщается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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