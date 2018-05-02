Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре Петрозаводска

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в карельской столице.

Авария с участием легкового автомобиля « Рено Логан» и маршрутного автобуса «ПАЗ» произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса сегодня ранним утром — в 07:51 — в карельской столице, пишет «ДТП Петрозаводска». Момент аварии был запечатлен камерой проекта «Мой город» компании «Сампо.Ру».

Судя по кадрам, автобус с пассажирами двигался по проспекту Ленина вверх. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Энгельса в прямом направлении. Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса попытался уйти вправо. В результате касательного столкновения (автобус — левым бортом, легковой автомобиль — правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.

О пострадавших не сообщается.