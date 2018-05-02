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В центре Волгограда ВАЗ влетел в столб: есть пострадавшие
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В центре Волгограда ВАЗ влетел в столб: есть пострадавшие 

ria34.ru 9 минут назад
Фото: ria34.ru
В Центральном районе Волгограда водитель «пятнадцатой» протаранил фонарный столб.
Как сообщили РИА34 в региональном главке полиции, авария произошла вечером 1 мая на лице Рокоссовского.
— 27-летний водитель на машине «ВАЗ 2115», двигаясь со стороны улицы Невской в сторону улицы Двинской, совершил наезд на световую опору № 3, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и его 22-летняя женщина-пассажир. Травмированных доставили в больницу.
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