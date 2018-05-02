Четверо самарских полицейских пострадали при задержании пьяного водителя 

В Самаре четверо сотрудников полиции получили травмы и были госпитализированы во время задержания автомобиля с нетрезвым водителем, сообщает ria.ru.
"Инцидент произошел во вторник, 1 мая, вечером на пересечении улиц Самарской и Ленинградской. Сотрудники полиции получили травмы во время оформления правонарушения в отношении водителя, который был в нетрезвом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на полицейских напали друзья и родственники водителя. В результате четверо сотрудников полиции были госпитализированы.
В пресс-службе ГУ МВД по региону изданию сообщили, что в настоящее время по факту оказания сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей проводится проверка, задержаны двое злоумышленников.