Мурманский пенсионер перепутал педали в автомобиле и протаранил магазин стройматериалов

МУРМАНСК, 2 мая. / ТАСС /. Мужчина 1949 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai , перепутал педали своей машины и протаранил стеклянные двери магазина стройматериалов в Мурманске. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

"Около полудня в дежурную часть поступило сообщение, что в магазин на ул. Домостроительной въехал автомобиль Hyundai. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД , выяснилось, что мужчина 1949 года рождения не справился с управлением, перепутал педали и въехал в стеклянные двери магазина. В результате происшествия никто не пострадал", — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники ГИБДД приняли решение об отказе в возбуждении административного производства, так как ответственности в части нарушения дорожного движения в инциденте не отмечается. Вопрос возмещения ущерба виновником происшествия будет решаться в гражданско-правовом порядке.