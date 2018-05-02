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Мурманский пенсионер перепутал педали в автомобиле и протаранил магазин стройматериалов
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Мурманский пенсионер перепутал педали в автомобиле и протаранил магазин стройматериалов 

ТАСС 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
МУРМАНСК, 2 мая. /ТАСС/. Мужчина 1949 года рождения, находясь за рулем автомобиля Hyundai, перепутал педали своей машины и протаранил стеклянные двери магазина стройматериалов в Мурманске. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
"Около полудня в дежурную часть поступило сообщение, что в магазин на ул. Домостроительной въехал автомобиль Hyundai. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, выяснилось, что мужчина 1949 года рождения не справился с управлением, перепутал педали и въехал в стеклянные двери магазина. В результате происшествия никто не пострадал", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе, сотрудники ГИБДД приняли решение об отказе в возбуждении административного производства, так как ответственности в части нарушения дорожного движения в инциденте не отмечается. Вопрос возмещения ущерба виновником происшествия будет решаться в гражданско-правовом порядке.
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