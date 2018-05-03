Под Болховом «Шкода» протаранила остановку

Ночью минувшего понедельника, 30 апреля, на трассе «Калуга — Орел» произошла авария с одним участником.

Мужчина 34 лет ехал со стороны Болхова в направлении Орла. На 198 километре трассы он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель получил травмы, и каретой скорой помощи был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за прошедшие выходные с 29 апреля по 2 мая на территории региона зарегистрировано 80 ДТП, в 14 из них 19 человек получили травмы, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.