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С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
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С-300 протаранил полицейскую машину в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 врезался в автомобиль полиции. Об этом сообщают очевидцы в автомобильном сообществе "Синие ведерки". Водители утверждают, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада Победы.
На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль отечественный марки "ВАЗ", его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет, но сомневаются, что на ЗРК С-300 был оформлен полис ОСАГО.
Ранее сообщалось, что в Мурманске пожилой водитель на автомобиле Hyundai перепутал педали и врезался во входную группу нового строительного магазина.
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