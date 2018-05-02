На сотрудника посольства Китая в Москве напал бездомный кот

«По некоторой информации, инцидент произошел на улице Дружбы. Животное укусило сотрудника в руку. Переводчик вызвал на место скорую», — говорится в сообщении.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.