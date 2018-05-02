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На сотрудника посольства Китая в Москве напал бездомный кот
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На сотрудника посольства Китая в Москве напал бездомный кот 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
«По некоторой информации, инцидент произошел на улице Дружбы. Животное укусило сотрудника в руку. Переводчик вызвал на место скорую», — говорится в сообщении.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
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