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Осталась без кисти и стопы: под Отрадным женщину затянуло под поезд
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Осталась без кисти и стопы: под Отрадным женщину затянуло под поезд 

63.ru 19 минут назад
Фото: 63.ru
Днем в среду, 2 мая, в Самарской области в результате несчастного случая на железной дороге серьезно пострадала 75-летняя женщина. Об этом 63.ru сообщила помощник куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
— Женщина шла вдоль путей и попала в габарит поезда. На место происшествия вызвали медиков. Они диагностировали у пенсионерки травматическую ампутацию правой кисти и правой стопы, — рассказала Юлий Макова.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.
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