Осталась без кисти и стопы: под Отрадным женщину затянуло под поезд

Днем в среду, 2 мая, в Самарской области в результате несчастного случая на железной дороге серьезно пострадала 75-летняя женщина. Об этом 63.ru сообщила помощник куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

— Женщина шла вдоль путей и попала в габарит поезда. На место происшествия вызвали медиков. Они диагностировали у пенсионерки травматическую ампутацию правой кисти и правой стопы, — рассказала Юлий Макова.