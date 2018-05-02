Осталась без кисти и стопы: под Отрадным женщину затянуло под поезд 

Днем в среду, 2 мая, в Самарской области в результате несчастного случая на железной дороге серьезно пострадала 75-летняя женщина. Об этом 63.ru сообщила помощник куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
— Женщина шла вдоль путей и попала в габарит поезда. На место происшествия вызвали медиков. Они диагностировали у пенсионерки травматическую ампутацию правой кисти и правой стопы, — рассказала Юлий Макова.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.