Ещё
Виновников ДТП стали лишать прав до приговора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виновников ДТП стали лишать прав до приговора 

Daily-Motor 22 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В силу вступили поправки, которые касаются новых мер пресечения автомобилистов. Теперь суды имеют полное право ещё до окончания полноценного процесса лишать прав тех автомобилистов, которые стали явными виновниками серьёзных дорожно-транспортных происшествий, повлёкших за собой тяжкие последствия.
Напомним, что ранее подобных прав у суда не было, и виновники смертельных аварий до момента оглашения приговора продолжали управлять своим транспортным средством на вполне законных основаниях. Теперь, по мнению ведущих экспертов, один из самых важных пробелов в отечественном законодательстве был устранён.
Вступившие в силу поправки дают возможность запретить виновнику серьёзного ДТП управлять автомобилем вплоть до конца процесса, в результате которого его вина может быть доказана или опровергнута. Как правило, административные правонарушители получают приговоры суда очень быстро, а вот фигуранты уголовных дел могут ждать окончательного решения годами. И всё это время раньше автомобилист мог управлять транспортным средством. В практике часто встречались случаи, когда виновник ДТП во время судебного процесса неоднократно садился пьяным за руль и вновь провоцировал аварии. Теперь таких проблем можно будет избежать.
Daily-Motor: последние новости
Составлен ТОП-5 автомобилей, на которых можно ездить без прав Автопарк BelkaCar пополнился 200 новыми Kia Rio X-Line Subaru фальсифицировала расход топлива у 903 автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Озвучена дата презентации новых моделей Lada
Казахстан закрыл границу с Россией81
Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение