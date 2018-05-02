Виновников ДТП стали лишать прав до приговора

В силу вступили поправки, которые касаются новых мер пресечения автомобилистов. Теперь суды имеют полное право ещё до окончания полноценного процесса лишать прав тех автомобилистов, которые стали явными виновниками серьёзных дорожно-транспортных происшествий, повлёкших за собой тяжкие последствия.

Напомним, что ранее подобных прав у суда не было, и виновники смертельных аварий до момента оглашения приговора продолжали управлять своим транспортным средством на вполне законных основаниях. Теперь, по мнению ведущих экспертов, один из самых важных пробелов в отечественном законодательстве был устранён.

Вступившие в силу поправки дают возможность запретить виновнику серьёзного ДТП управлять автомобилем вплоть до конца процесса, в результате которого его вина может быть доказана или опровергнута. Как правило, административные правонарушители получают приговоры суда очень быстро, а вот фигуранты уголовных дел могут ждать окончательного решения годами. И всё это время раньше автомобилист мог управлять транспортным средством. В практике часто встречались случаи, когда виновник ДТП во время судебного процесса неоднократно садился пьяным за руль и вновь провоцировал аварии. Теперь таких проблем можно будет избежать.