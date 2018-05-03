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Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом
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Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом 

Мир24 8 минут назад
Фото: Мир24
Американская автомобилестроительная компания Ford намерена создать автомобиль со встроенным мотоциклом. Соответствующая заявка на патент была подана еще в октябре 2017 года, и теперь она доступна на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США, пишет «N+1».
Отмечается, что оба транспортных средства будут иметь общую приборную панель. Однако сам мотоцикл будет автономным и электрическим.
Мотоцикл будет встроен между передними креслами. При необходимости водитель сможет его извлечь и продолжать движение, оставив автомобиль на парковке.
Добавим, ранее Ford запатентовал ходячее автомобильное сиденье. Согласно патентной заявке, у кресла будет четыре раскладные ноги, каждая из которых состоит из двух частей, скрепленных шарнирными суставами. Кресло будет способно самостоятельно выходить из машины и перемещать находящегося в нем человека в нужное место, например, в дом, пишет Car.ru.
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