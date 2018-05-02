Ещё
Ford запатентовала авто со встроенным мотоциклом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford запатентовала авто со встроенным мотоциклом 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Ford не перестает удивлять и в очередной раз выпустил новинку, но в этот раз она превзошла всех.
Это уникальное изобретение автомобильной промышленности, которой нет ни у одного автопроизводителя. На этот раз компания разработала и запатентовала автомобиль со встроенным мотоциклом. По мнению экспертов, новинка должна пользоваться спросом у автолюбителей крупных городов. Байк оснащен электродвигателем и имеет совмещенное управление с автомобилем.
Пока компания не планирует выпускать данный автомобиль для продажи и когда это произойдет пока не известно.
Car.ru: последние новости
Составлен список автомобилей на которых можно передвигаться без прав. УАЗ рассматривает возможную организацию сборочного производства в Узбекистане “Транснефть” закупит грузовики “Урал Next”
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады244
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве108
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение