Ford запатентовала авто со встроенным мотоциклом

Автопроизводитель Ford не перестает удивлять и в очередной раз выпустил новинку, но в этот раз она превзошла всех.

Это уникальное изобретение автомобильной промышленности, которой нет ни у одного автопроизводителя. На этот раз компания разработала и запатентовала автомобиль со встроенным мотоциклом. По мнению экспертов, новинка должна пользоваться спросом у автолюбителей крупных городов. Байк оснащен электродвигателем и имеет совмещенное управление с автомобилем.

Пока компания не планирует выпускать данный автомобиль для продажи и когда это произойдет пока не известно.