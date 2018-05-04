Патентная заявка Ford: автомобиль со встроенным мотоциклом

Патентная заявка, описывающая необычную конструкцию, была подана Ford еще в октябре 2017 года. Теперь же Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало соответствующий документ. В нем описывается автомобиль со встроенным мотоциклом, который находится посередине, между водительским и пассажирским сиденьями машины, передает Autoweek; оба транспортных средства при этом, как говорится в патентной заявке, имеют частично общую приборную панель. Кроме того, в документе отмечается, что мотоцикл оснащен электромотором и может управляться в автономном режиме.

По предположению Ford, такая разработка могла бы быть полезна в городской среде, где существует множество ограничений, связанных, в частности, с парковкой автомобиля. К примеру, на автомобиле можно добраться до определенной точки, припарковать его и далее, до точки назначения двигаться уже на мотоцикле.