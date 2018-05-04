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Патентная заявка Ford: автомобиль со встроенным мотоциклом
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Патентная заявка Ford: автомобиль со встроенным мотоциклом 

Популярная механика 42 минуты назад
Фото: Популярная механика
Патентная заявка, описывающая необычную конструкцию, была подана Ford еще в октябре 2017 года. Теперь же Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало соответствующий документ. В нем описывается автомобиль со встроенным мотоциклом, который находится посередине, между водительским и пассажирским сиденьями машины, передает Autoweek; оба транспортных средства при этом, как говорится в патентной заявке, имеют частично общую приборную панель. Кроме того, в документе отмечается, что мотоцикл оснащен электромотором и может управляться в автономном режиме.
По предположению Ford, такая разработка могла бы быть полезна в городской среде, где существует множество ограничений, связанных, в частности, с парковкой автомобиля. К примеру, на автомобиле можно добраться до определенной точки, припарковать его и далее, до точки назначения двигаться уже на мотоцикле.
Впрочем, разумеется, пока речь идет лишь о патентной заявке — Ford не объявлял о планах по реализации такого проекта. (Кстати, у компании Honda была чем-то похожая задумка: в 80-х годах прошлого века она выпускала складной скутер Motocompo, помещавшийся в багажник автомобиля.)
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