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Канадский мотоциклист чудом избежал попадания под фуру. Видео
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Канадский мотоциклист чудом избежал попадания под фуру. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Королевская канадская конная полиция опубликовала видеозапись аварии с участием байкера, произошедшей в провинции Манитоба на минувшей неделе.
Мотоциклист дождался включения разрешающего сигнала и начал движения со светофора. В этот момент водитель большегруза, по какой-то причине проигнорировавший красный свет, выехал на перекресток.
Байкер буквально в последний момент заметил опасность и успел сбросить скорость, врезавшись в грузовик сбоку, а не оказавшись прямо перед ним.
Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, отделался испугом и легкими травмами.
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