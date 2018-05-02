Канадский мотоциклист чудом избежал попадания под фуру. Видео

Королевская канадская конная полиция опубликовала видеозапись аварии с участием байкера, произошедшей в провинции Манитоба на минувшей неделе.

Мотоциклист дождался включения разрешающего сигнала и начал движения со светофора. В этот момент водитель большегруза, по какой-то причине проигнорировавший красный свет, выехал на перекресток.

Байкер буквально в последний момент заметил опасность и успел сбросить скорость, врезавшись в грузовик сбоку, а не оказавшись прямо перед ним.

Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, отделался испугом и легкими травмами.