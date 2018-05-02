Лосиха с лосенком выбежали на трассу «Кола» в Карелии

Очевидцы запечатлели, как звери «гуляют» по федеральной трассе.

Лоси выбегают на автодороги Карелии, создавая опасность для движущего транспорта. Так, на днях лосиху с лосенком заметили в Кондопожском районе.

Лосиха с маленьким лосенком выбежала на проезжую часть перед проезжающим автомобилем в районе села Янишполе в Кондопожском районе. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Будьте аккуратны,

— посоветовал автомобилистам автор снимка.

Что делать, чтобы избежать столкновения с крупным зверем? Советы от 1GAI.ru.

1. При проезде лесных массивов, внимательно следите за знаками. Знак 1.27 «Дикие животные» должен автоматически обострить ваше внимание. Особенно внимательны будьте осенью, в периоды гона, с середины августа до октября месяца.

2. Снизить скорость. Второй важный совет, не превышайте скоростного режима. Лучше даже ехать немного медленнее разрешенной максимальной скорости.

3. Наиболее активны лоси на рассвете, а также в конце дня, после заката. Также имейте это ввиду.

4. Если впереди на дороге увидели бегущего сохатого, плавно начинайте тормозить. Дикие животные непредсказуемы, лучше держаться от них подальше. Если машин на дороге нет, а лось не уходит с дороги, попробуйте посигналить ему. Это должно его спугнуть. Правда здесь никто не может гарантировать, что звук клаксона он не воспримет как вызов и не поскачет прямо на автомобиль.

5. Самую большую опасность представляют крупные животные, выбегающие на перерез автомобилю. Среагировать и верно сманеврировать в такие моменты крайне сложно.