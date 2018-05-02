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Нижегородская баржа протаранила опору моста
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Нижегородская баржа протаранила опору моста 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородская баржа протаранила опору мостаБаржа врезалась в опору автомобильного моста недалеко от Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Грузовое судно следовало из города Бор Нижегородской области в Соликамск Пермского края. Вблизи села Набережные Моркваши баржа врезалась в левую опору пролета автомобильного моста на 1295 км судового хода Волги.
В результате удара баржа получила вмятину на левом боку. Как отмечают спасатели, погибших и пострадавших в аварии нет. Мост не пострадал.
Причина происшествия устанавливается.
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