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Очевидцы сообщили о столкновении зенитно‑ракетного комплекса с полицейским автомобилем в Москве
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Очевидцы сообщили о столкновении зенитно‑ракетного комплекса с полицейским автомобилем в Москве 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
В столице очевидцы сообщили о ДТП с участием зенитно-ракетного комплекса и автомобиля полиции, сообщает Газета.ru.
«В Москве водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 врезался в автомобиль полиции. Об этом сообщают очевидцы в автомобильном сообществе «Синие ведерки», — говорится в сообщении.
Водители утверждают, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада Победы.
На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль отечественный марки ВАЗ, его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди.
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