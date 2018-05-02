Очевидцы сообщили о столкновении зенитно‑ракетного комплекса с полицейским автомобилем в Москве

В столице очевидцы сообщили о ДТП с участием зенитно-ракетного комплекса и автомобиля полиции, сообщает Газета.ru «В Москве водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 врезался в автомобиль полиции. Об этом сообщают очевидцы в автомобильном сообществе «Синие ведерки», — говорится в сообщении. Водители утверждают, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада Победы. На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль отечественный марки ВАЗ , его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди.