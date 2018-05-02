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79 человек погибли на вьетнамских дорогах в праздники
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79 человек погибли на вьетнамских дорогах в праздники 

Вьетнам сегодня 51 минуту назад
Фото: Вьетнам сегодня
Национальный комитет по безопасности дорожного движения докладывает от 113 происшествиях на дорогах Вьетнама в период с 28 апреля по 1 мая  В результате ДТП погибло 79 человек. Столько же — пострадало. Отмечается, что число погибших в этом году сократилось на 19 человек или на 19,4%.
Из 113 аварий одна произошла с участием поезда, остальные были чисто автомобильными. Одним из самых серьезных ДТП стало столкновение автобуса и грузовика в провинции Бинь Динь, в результате которого двое погибли и столько же пострадали.
Сотрудники дорожной полиции зарегистрировали более чем 25 900 нарушений. Пришлось выдать штрафов на 13,94 млрд донгов ($613 360) и забрать 872 водительских удостоверения.
Значительная часть аварий произошла из-за пробок, перекрывших крупные трассы в больших городах в начале и конце выходных.
Источник: Tuoi Tre News
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