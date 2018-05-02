Когда ездить уже скучно и пора на взлет

Безумные пилоты разгоняют своих железных коней до фантастической скорости в 350-400 км/час, причем некоторые делают это на дорогах общего пользования!

Так, к примеру, на видео присутствует Kawasaki Ninja H2. Это один из самых мощных и быстрых мотоциклов в мире. Объем его двигателя не слишком велик — 998 кубиков, — однако центробежный турбонаддув выдает до 310 л.с. на спортивной версии мотоцикла и 200 л.с на гражданской.

На ролике видно, как пугающе ускоряется мотоцикл и несется с немыслимой скоростью мимо автомобилей по шоссе. Вероятно, водители на такой скорости даже не способны рассмотреть, что промелькнуло мимо.

Также на видео есть знакомые любителям мотоциклов Hayabusa «Big Bertha» и австралийский Aurora Hellfire OZ26 V8.

Enjoy!