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Когда ездить уже скучно и пора на взлет
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Когда ездить уже скучно и пора на взлет 

Авторамблер 31 минуту назад
Фото: Авторамблер
Безумные пилоты разгоняют своих железных коней до фантастической скорости в 350-400 км/час, причем некоторые делают это на дорогах общего пользования!
Так, к примеру, на видео присутствует Kawasaki Ninja H2. Это один из самых мощных и быстрых мотоциклов в мире. Объем его двигателя не слишком велик — 998 кубиков, — однако центробежный турбонаддув выдает до 310 л.с. на спортивной версии мотоцикла и 200 л.с на гражданской.
На ролике видно, как пугающе ускоряется мотоцикл и несется с немыслимой скоростью мимо автомобилей по шоссе. Вероятно, водители на такой скорости даже не способны рассмотреть, что промелькнуло мимо.
Также на видео есть знакомые любителям мотоциклов Hayabusa «Big Bertha» и австралийский Aurora Hellfire OZ26 V8.
Enjoy!
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