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В аварии в Дзержинске сгорели обе машины
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В аварии в Дзержинске сгорели обе машины 

nn.ru 26 минут назад
Фото: nn.ru
ДТП случилось на Северном шоссе. Как говорят очевидцы, Renault Logan с московскимим номерами вылетел на встречку и врезался на полном ходу в большегруз. У легкового автомобиля от удара оторвалось колесо. Обе машины загорелись.
Проезжающие мимо автомобилисты пытались потушить их самостоятельно. Вокруг места аварии валяются огнетушители, сообщил корреспондент NN.ru, оказавшийся на месте происшествия.
Водитель фуры рассказал, что ехал пустым. Все произошло настолько быстро, что он не успел даже разглядеть, что за машина выехала ему навстречу.
Водитель легкового автомобиля был в сознании, когда его вытащили из салона, но ничего не мог вспомнить. Его увезли в машине скорой помощи. Были ли в иномарке пассажиры, пока неизвестно.
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