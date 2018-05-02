В Кургане лихач устроил страшное ДТП 

Вчера около 22:30 на улице Мостостроителей в Кургане произошла авария, которая чуть не унесла жизни сразу нескольких человек. По словам очевидца Алексея Серкова, водитель на ВАЗ 2115 вылетел на «Встречку» и в лобовом столкновении сошелся с Toyota Fielder, а затем уже на своей полосе столкнулся с Hyundai Getz.
Мужчина утверждает, что водитель «пятнашки» был изрядно пьян и ехал с выключенными фарами. Автомобили сильно искорёжены. На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Водителя Ваз 2115 пришлось доставать из искорёженного металла. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.