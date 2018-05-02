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Самые дорогие в содержании автомобили
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Самые дорогие в содержании автомобили 

Авторамблер 38 минут назад
Фото: Авторамблер
Почти половина моделей, попавших в список, официально не продается в России. Тем не менее, рейтинг интересен как минимум потому, что дает представление о тратах на содержание автомобилей «у них».
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