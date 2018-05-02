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Пассажиры московского автобуса получили травмы после резкого торможения
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Пассажиры московского автобуса получили травмы после резкого торможения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дети и пенсионеры пострадали в результате резкого торможения автобуса на севере Москвы. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах Москвы.
ДТП произошло около 15:00.
Водитель автобуса резко затормозил, в результате чего пассажиры упали на пол. Пострадали несколько человек, в том числе трое детей. Еще 103 человека находятся на осмотре.
На место происшествия прибыл вертолет ЦЕМП для госпитализации получивших травмы пассажиров.
Среди пострадавших женщина 60-ти лет, которая получила ушиб грудной клетки. Еще одна пассажирка получила перелом локтевой кости. Сообщается также о поверхностной гематоме лба у шестилетнего ребенка и ушибе скуловой области у девочки одиннадцати лет.
73-летняя женщина, характер травмы которой не уточняется, была направлена в Боткинскую ГКБ.
Движение на дороге восстановили.
Ранее сообщалось о столкновении микроавтобуса и легкого автомобиля. В результате аварии пострадали семеро человек, в том числе четверо детей.
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